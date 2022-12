Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfallflucht - geparktes Fahrzeug wurde erheblich beschädigt

Kamen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (06.12.2022) hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen Am Langen Kamp geparkten schwarzen VW Up erheblich beschädigt.

Der Geschädigte bemerkte den Schaden an seinem Fahrzeug gegen 4.30 Uhr. Auf Grund der Spuren ergibt sich folgender Unfallhergang:

Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr die Straße Am Langen Kamp in Richtung Lindenallee und geriet in Höhe der Hausnummer 12 auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er gegen den abgestellten VW Up, der dadurch im linken Frontbereich stark beschädigt wurde. Durch den Aufprall wurde der VW einige Meter nach hinten gegen den Bordstein geschoben, wodurch ein weiterer Schaden am rechten Hinterrad entstand. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5 000 Euro.

Der oder die Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung zu ermöglichen. Am Unfallort konnte ein Fahrzeugteil aufgefunden werden, das einem VW T5 zuzuordnen ist. Dieser müsste einen erheblichen Schaden im linken Frontbereich aufweisen.

Hinweise zum beteiligten Fahrzeug oder zur Person des Fahrers/der Fahrerin bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

