Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Landkreis Emmendingen -- Gutach -- B 294 nach Frontalkollision voll gesperrt -- mehrere Personen verletzt -- Zeugen gesucht, hier: Fahrzeuginsassin verstorben

Freiburg (ots)

Eine schwerverletzte 69-jährige Mitfahrerin ist am 29.09.2022 in einer Freiburger Klinik in Folge der Schwere Ihrer Verletzungen verstorben.

Am 18.09.2022, gegen 17.30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Autofahrer die B294 von Gutach in Richtung Waldkirch. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links ab und kollidierte frontal mit dem ordnungsgemäß im Gegenverkehr entgegenkommenden Pkw, in dem sich insgesamt vier Personen befanden. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Darunter befand sich auch die gestern verstorbene 69-Jährige. Auch der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges und dessen Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Weitere Ermittlungen der Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) dauern an.

-------- Erstmeldung: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Sonntag, den 18.09.2022, gegen 17:30 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf der Bundesstraße 294, in Höhe Gutach im Breisgau, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Fünf Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt, teilweise auch schwer.

Die B 294 musste für die erforderlichen Maßnahmen vor Ort zwischen Bleibach / L173 und Waldkirch-Hugenwaldtunnel voll gesperrt werden. Es sind zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Mit Verkehrsbehinderungen ist noch bis in die Abendstunden zu rechnen.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen -- Hinweise bitte rund um die Uhr an 0761 882 3100

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell