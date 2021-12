Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Bundespolizei durchsucht Drogenhändler-Wohnungen

Duisburg/Issum/Herzogenrath/Geldern/Kamp-Lintfort/Moer/Xanten (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve hat die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart heute (Dienstag, den 21. Dezember 2021) insgesamt 15 Wohnungen und Betriebe in den Städten Duisburg, Issum, Herzogenrath, Geldern, Kamp-Lintfort, Moers und Xanten durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen stehen insgesamt zehn männliche Beschuldigte. Ihnen wird vorgeworfen, Betäubungsmittel, insbesondere Heroin und Kokain, beschafft und mit ihnen Handel betrieben zu haben. Ferner organisierten sie gefälschte Identitätspapiere, darunter auch Impfausweise. Bei den Beschuldigten handelt es sich um sechs deutsche Staatsangehörige im Alter von 23 bis 47 Jahren und um jeweils zwei marokkanische und türkische Staatsangehörige im Alter von 27 bis 52 Jahren. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Darunter gefälschte Euro-Banknoten im Wert von 1.000 EUR, ein gefälschter rumänischer Führerschein, unerlaubte Waffen und Anscheinswaffen, Gegenstände für den Verkauf von Betäubungsmitteln sowie Betäubungsmittel in geringen Mengen, Mobilfunktelefone, elektronische Speichermedien und weitere Unterlagen. Die Beschuldigten wurden vernommen und auf freien Fuß belassen. Die Auswertungen der sichergestellten Gegenstände sowie die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell