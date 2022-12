Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch - Täter drang durch Küchenfenster in die Wohnung ein

Unbekannte Einbrecher drangen am Montag (05.12.2022) in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Hoster Straße in Werne ein. Die Täter verschafften sich durch das Küchenfenster Zugang zum Haus und durchsuchten Zimmer und Schränke. Bei der ersten Inaugenscheinnahme entwendeten die Täter einen Schranktresor. Über weitere Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen keine Auskunft gegeben werden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921-3420 oder 921-0. Um ihr Eigentum zu schützen, bietet die Polizei auch eine unabhängige Fachberatung an. "Verschießen sie ebenso Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.", sagt Manuel Schockenhoff, Fachberater bei der Polizei Unna. Weitere technische Beratung zum Einbruchschutz erhalten sie unter: Polizei Unna, Kriminalprävention Obere Husemannstr.14 , 59423 Unna Tel. 02303/921 - 4900 oder -4912 Polizei Unna im Internet: https://unna.polizei.nrw Mail: kriminalpraevention.unna@polizei.nrw.de Polizei Unna, Kriminalprävention

