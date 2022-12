POL-UN: Selm - Wohnungseinbruch - Täter nutzten kurze Abwesenheit

Kamen (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen in der Zeit vom Samstagmittag (03.12.2022) bis Sonntagmittag (04.12.2022) in eine Erdgeschosswohnung an der Bogenstraße ein. Die Täter kletterten auf den Balkon und schlugen hier die Scheibe der Balkontür ein. In der Wohnung durchsuchten sie Zimmer und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der ...

