POL-UN: Selm, Kreisstraße Kreisverkehr Alte Zechenbahn, Verkehrsunfall, Radfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt.

Holzwickede (ots) - In der Melchiorstraße in Holzwickede wurde in der Zeit von Freitag 02.12.2022, 17:30-22:10 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der/die Täter hebelten ein bodentiefes Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Hier durchwühlten sie im Erdgeschoß und im 1. ...

