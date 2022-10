POL-HS: Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - In der Nacht von Mittwoch (19. Oktober) auf Donnerstag (20. Oktober) öffneten Täter auf bislang unbekannte Art insgesamt drei Fahrzeuge und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten in den Straßen Rheinweg und Am Gaskessel eine Kamera, Schleifsegmente sowie einen Laptop. In der Enzianstraße gingen sie nach ersten Erkenntnissen leer aus. Die Kriminalpolizei hat die ...

