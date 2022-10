Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 293 vom 23.10.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - 81jährige bei versuchtem Handtaschenraub verletzt

Am Samstag, den 22.10.2022 gegen 18.30 Uhr befand sich eine 81 Jahre alte Frau aus Erkelenz auf dem Weg nach Hause, als ein unbekannter Täter versuchte, der Seniorin die Handtasche zu entreißen. Der Täter hatte sich der Seniorin in Höhe des Reinhold-Klügel-Hofes von hinten genähert und die Handtasche erfasst. Da die Handtasche von der Dame festgehalten wurde, lief der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung davon. Die Geschädigte wurde verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Bei dem Täter soll es sich um einen jungen Mann handeln, der 170 cm oder auch etwas größer ist, eine schlanke Statur hat und schwarzes Haar. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Jogginganzug.

Fahndungsmaßnahmen sofort hinzugeeilter Polizeikräfte blieben zunächst ohne weitere Erkenntnisse. Der Sachverhalt wird durch die Kriminalpolizei bearbeitet. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei des Kreises Heinsberg Tel.: 02452 / 9202600 in Verbindung zu setzen.

Erkelenz - Einbruch in Wohnung

Zwischen 13.30 Uhr und 21.20 Uhr des 22.10.2022 verschafften sich Unbekannte durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einem Wohnhaus an der Theodor-Körner-Straße. Das Wohnhaus wurde durchsucht, jedoch konnte noch keine Angaben zu entwendetem Gut getätigt werden. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert.

Heinsberg-Himmerich - Nach Sachbeschädigung ins Polizeigewahrsam

In den frühen Morgenstunden des 23.10.2022 trat gegen 05.30 Uhr ein 23jähriger aus Heinsberg die Verglasung der Tür eines Wohnhauses in Himmerich ein. Gegenüber der eingesetzten Polizeistreife wurde der angetrunkene Mann dann beleidigend. Die Beamten führten den Heinsberger dem Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung zu. Es wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsdelikte/Verkehrsunfälle

Hückelhoven-Baal - Alkoholisiert mit dem Zweirad unterwegs

Aufmerksame Zeugen gaben der Polizei am 22.10.2022 einen Hinweis auf einen offensichtlich alkoholisierten Zweiradführer in der Nähe des "Alten Bahnhofs". Bei einer dann gegen 15.15 Uhr durchgeführten Kontrolle des 57jährigen Mannes aus Hückelhoven bestätigte sich dieser Verdacht. Der Mann musste den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Hückelhoven begleiten. Ihm wurde das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Hückelhoven-Altmyhl - Kradfahrer mit schweren Verletzungen

Am frühen Morgen des 23.10.2022 befuhr ein 31jähriger Erkelenzer gegen 01.53 Uhr mit seinem Motorrad die L 46 von Altmyhl in Richtung Gerderath. Dort stieß der Kradfahrer mit einem die Fahrbahn querenden Reh zusammen und kam zu Fall. Der Verunfallte musste mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Das Motorrad der Marke Honda wurde erheblich beschädigt. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell