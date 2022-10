Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 292 vom 22.10.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt-Birgden - Transporter aufgebrochen

Ein auf der Bahnhofstraße abgestellter Mercedes Sprinter wurde im Zeitraum vom 19.10.2022, 18.00 Uhr bis 21.10.2022, 15.30 Uhr aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten das Zündschloss sowie einen Werkzeugkoffer. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Fahrzeug und nahm die Ermittlungen auf.

Hückelhoven - Einbrecher überrascht

In den frühen Morgenstunden des 22.10.2022 versuchte ein unbekannter Täter sich gegen 02:40 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus an der Klosestraße zu verschaffen. Bei dem Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, wurde er von den Bewohnern überrascht und flüchtete. Bei dem Täter handelte es sich um eine männliche Person, schlank, etwa 180 cm groß und er war mit einer schwarzen Hose und Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Übach-Palenberg - Boschelen - Einbrecher flüchten mit Audi

Der abwesende Eigentümer eines Wohnhauses an der Röchlingstraße verfolgte am 21.10.2022 gegen 19.23 Uhr mittels einer VideoApp, wie unbekannte Täter in das Haus einbrachen. Die sofort verständigte Polizei stellte einen dunklen Audi A6 fest, der unmittelbar vom Tatort flüchtete. Derzeit wird von zumindest zwei Tätern südländischen Phänotyps ausgegangen, die beide etwa 20 bis 25 Jahre alt sind. Ein Täter hatte die dunklen Haare zu einem Zopf gebunden und trug ein rotes Oberteil. Aus dem Haus wurde eine Geldbörse, ein Schlüsselbund und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren des Tatgeschehens.

Übach-Palenberg - Marienberg - Speiseeis entwendet

Zwischen dem 20.10.2022, 19.00 Uhr und dem 21.10.2022, 09.00 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines In der Schley gelegenen Kiosks ein und entwendeten Eis aus einer Gefriertruhe. Der Sachverhalt wird bei der Kriminalpolizei bearbeitet.

Verkehrsdelikte/Verkehrsunfälle

Hückelhoven-Brachelen - Unfallflüchtiger in Linnich angetroffen

Durch Zeugen wurde am 21.10.2022 gegen 22.20 Uhr ein Heinsberger BMW gemeldet, der in Höhe Brachelen auf der Kreisstraße 14 gegen eine Leitplanke fuhr und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Die durch die Polizei Heinsberg informierte Polizei in Düren konnte das flüchtige Fahrzeug sowie den flüchtigen Fahrzeugführer aus Hückelhoven in einem Linnicher Amüsierbetrieb antreffen. Dem angetrunkenen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde eingezogen.

Erkelenz - Unfallflüchtige durch Polizei gestellt

Kurz nach 01.00 Uhr des 22.10.2022 fiel einer Polizeistreife auf der Wilhelmstraße ein unfallbeschädigter BMW auf, der von einer 26 Jahre alten Fahrzeugführerin gesteuert wurde. Eine weitere Polizeistreife stellte fest, dass zuvor durch den BMW ein geparktes Fahrzeug auf der Aachener Straße beschädigt worden war. Da die flüchtige Frau mit Wohnsitz in Erkelenz unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe veranlasst. Das Verkehrskommissariat in Heinsberg leitet das Ermittlungsverfahren.

Hückelhoven - Ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Am 21.10.2022 wurde die Polizei gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden auf der Jülicher Straße gerufen. Dabei waren zwei Pkw bei dem Versuch in eine Grundstückszufahrt einzubiegen gegeneinander gestoßen. Die Polizeistreife stellte fest, dass der 39 Jahre alte Unfallverursacher aus Hückelhoven keinen Führerschein hatte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gangelt-Breberen - Unfall mit E-Scooter

Gegen 20.05 Uhr des 21.10.2022 kam es am Kreisverkehr Buscherheide/Bachstraße nach Angaben eines 25jährigen Gangelters zu einem Verkehrsunfall. Dabei habe er selbst als Führer eines E-Scooters den Kreisverkehr in Richtung Bachstraße befahren und sei durch einen von der Bachstraße kommenden weißen Pkw berührt worden und zu Fall gekommen. Die vor Ort anwesenden Polizeibeamten stellten fest, dass der junge Mann Alkohol und Drogen konsumiert hatte und veranlassten eine Blutprobe. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer des E-Scooters zudem leichte Verletzungen zu. Zum flüchtigen weißen Pkw liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell