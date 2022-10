POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 43. Kalenderwoche

Erkelenz-Holzweiler (ots) - Am frühen Freitagmorgen (21. Oktober) schlugen unbekannte Täter um kurz nach 3 Uhr an der Landstraße die Scheibe eines Tankstellengebäudes ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Zigaretten in unbekannter Menge. Laut Zeugenaussagen drangen zwei Täter in den Verkaufsraum ein und verließen ihn mit zwei Säcken, in denen vermutlich das Diebesgut abtransportiert wurde. Sie stiegen dann in ...

