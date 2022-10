Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tankstelleneinbruch

Zeugen gesucht

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Am frühen Freitagmorgen (21. Oktober) schlugen unbekannte Täter um kurz nach 3 Uhr an der Landstraße die Scheibe eines Tankstellengebäudes ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Zigaretten in unbekannter Menge. Laut Zeugenaussagen drangen zwei Täter in den Verkaufsraum ein und verließen ihn mit zwei Säcken, in denen vermutlich das Diebesgut abtransportiert wurde. Sie stiegen dann in einen wartenden PKW, in dem sich eine dritte Person befand. Der Wagen entfernte sich schließlich in Richtung Keyenberg. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Das Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden. https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell