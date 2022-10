Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Heinsberg-Uetterath (ots)

Donnerstagmorgen (20. Oktober) ereignete sich auf der Bundesstraße 56 gegen 07.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Männer verletzt wurden, einer davon schwer. Ein 22 Jahre alter Mann befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße 56 von Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-Jähriger aus Richtung Uetterath kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 56 und bog im Einmündungsbereich nach links, ebenfalls in Fahrtrichtung Geilenkirchen, ab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen der jungen Männer. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug, das aus Uetterath kam, nach rechts in einen dort befindlichen Graben geschoben. Beide Männer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

