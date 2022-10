Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Küchenbrand

Erkelenz (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend (19. Oktober) gegen 19.20 Uhr zu einem Brand in der Straße Lindemannhof aus. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einem Haus im Bereich der Küche ein Feuer aus. Der Anwohner konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell