Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Müllentsorgung - Zeugen gesucht

Trier-Ruwer (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, dem 19.09.2022 und Samstag, dem 24.09.2022, auf einer Wiese im Bereich der Dagobertstraße in Trier-Ruwer eine nicht unerhebliche Menge an Sperr- und Sondermüll, u.a. Kühlschränke und Autobatterien, illegal entsorgt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzten.

