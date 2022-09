Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bescheid

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23.40 Uhr, als ein Autofahrer auf der L148 im Bereich Bescheid verunglückte. Der 32-jährige Pkw-Fahrer befuhr zuvor die L148 in Richtung Büdlicherbrück. In Höhe der Einmündung nach Bescheid, in der dortigen Rechtskurve, kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholgenuss nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß zunächst gegen ein Verkehrszeichen, dass auf der Verkehrsinsel stand, schleuderte daraufhin über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke. Diese durchbrach er und flog zwischen zwei Bäumen einen Abhang hinunter. Dort überschlug er sich und kam auf den Rädern zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge nur leichtere Verletzungen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bescheid, Naurath/Wald, Beuren (Hochwald) und Hermeskeil mit insgesamt 50 Einsatzkräften. Zudem waren bei der Unfallaufnahme zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Hermeskeil mit der Unfallaufnahme beschäftigt.

