Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Randalierer auf frischer Tat gestellt

Schweich (ots)

Am 25.09.2022 gegen 03:20 Uhr konnte eine Streife der Polizeiinspektion Schweich eine männliche Person beobachten, wie diese mehrfach gegen einen geparkten PKW, BMW in der Oberstiftstraße, in Höhe der Aral-Tankstelle trat. Mit Hilfe von Unterstützungskräften der Autobahnpolizei Schweich konnte der Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 5.000 EUR. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte noch Marihuana bei dem Tatverdächtigen aufgefunden werden. Da die Person stark alkoholisiert war und bereits einige Stunden zuvor im Rahmen einer Schlägerei am Schweicher Schwimmbad auffiel, wurde er für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen wurden mehrere Strafanzeigen erstattet, für die er sich nun verantworten muss.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell