Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tablet aus PKW entwendet

Hermeskeil (ots)

Am 23.09.2022 wurde gegen 14 Uhr ein Tablet aus einem unverschlossenen PKW entwendet. Der weiße Ford Fiesta stand für wenige Minuten unbeaufsichtigt in der Straße An der Alten Brauerei, unmittelbar neben der Fahrbahn auf einem Privatparkplatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

