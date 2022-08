POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Kaufland Parkplatz (05.08.2022)

Singen (ots) - Ein Auto beschädigt hat ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag auf der Lindenstraße. Der unbekannte Täter zerstach gegen Mitternacht den vorderen rechten Reifen eines weißen Mitsubishi Space Star. In der Vergangenheit zerstach ein Unbekannter bereits zwei weitere Reifen am selben Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. ...

