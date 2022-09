POL-PDTR: Unfallflucht- Fahrer flüchtet nach Kollision mit Baum.

Thalfang (ots) - Am 24.09.2022 gegen 02.00 Uhr gerieten circa 300 Strohballen in der Ortsgemeinde Thalfang, nahe dem dortigen Schulzentrum in Brand. Die Rundballen, welche sich auf einer frei zugänglichen Grünflache befanden, wurden durch die umliegenden ortsansässigen Feuerwehren abgelöscht. Es entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Hinweise zu dem Brandgeschehen nimmt die Polizei in Morbach (Telefon: ...

