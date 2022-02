Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Altenkirchen (ots)

Am Montag, den 14.02.2022, gegen 23:30 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Fahrzeug in Altenkirchen, in der Kölner Straße kontrolliert. In dem Fahrzeug befanden sich vier männliche Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Noch während der Kontrolle versuchten die Insassen weitere Betäubungsmittel vor den Beamten zu verstecken, indem sie die Einheiten unter die Fahrzeugsitze, bzw. unter das Fahrzeug warfen. Im Zuge der Fahrzeugdurchsuchung konnten im Fahrzeug Amphetamin, Cannabis, Schmerzmittel und Kokain aufgefunden werden. Dem 20 Jahre alten Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Mitinsassen werden sich ebenfalls strafrechtlich zu verantworten haben.

