Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Dattenberg - Wegestock (ots)

Am Sonntagabend stießen zwei Pkw an der Kreuzung Wegestock zusammen, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Roßbach befuhr die L 254 in Fahrtrichtung Weißfeld und hatte die Absicht nach links in Richtung Hähnen - Reifert abzubiegen. Hierbei übersah er einen Pkw auf der L 254, der diese in Fahrtrichtung St. Katharinen befuhr. Bei dem Unfall wurde jeweils ein Insasse im Pkw leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. An beiden Pkw entstand erheblicher Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell