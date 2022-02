Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Motorroller

Bad Hönningen (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend beschädigten unbekannte Täter die Plastikverkleidung eines Motorrollers, der in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Straße In der Sehl abgestellt war. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

