Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Lokal in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 21. September 2022, 23:45 Uhr, bis Donnerstag, 23. September 2022, 9:50 Uhr, kam es in der Katharinenstraße in Großenkneten (Ortsteil Ahlhorn) zu einem Einbruch in eine dortige Gaststätte.

Die bislang unbekannten Täter*innen verschafften sich durch die Eingangstür Zutritt zum Objekt und gingen zielgerichtet die Geldspielautomaten in der Lokalität an.

Derzeit können noch keine näheren Details zum Diebesgut getätigt werden.

Zeugen, die mögliche Hinweise zu verdächtigen Umständen/ Personen oder andere sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/ 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell