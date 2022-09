POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Harpstedt +++ keine verletzten Personen trotz Pkw-Totalschaden

Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 16. September 2022, 10:00 Uhr, bis Montag, 19. September 2022, 13:00 Uhr, kam es in Delmenhorst erneut zu einem vollendeten Betrug durch falsche Polizeibeamte. Dieses Mal konnten die bislang unbekannten Täter am Montag, 19. September zur Mittagszeit in der Ortholzer ...

mehr