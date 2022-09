POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Älterer Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Person bleibt unverletzt

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 22. September 2022, gegen 15:15 Uhr, kam es in Wildeshausen im Bereich der Bauerschaft Hanstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 44-jährige VW Lupo-Fahrerin bog, aus Wildeshausen kommend, von der Straße 'Bauerschaft Hanstedt' nach links in die Nebenstraße nach ...

mehr