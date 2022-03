Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall an Ampel

Einbeck (ots)

Einbeck Einbeck / B3 zwischen Hohnstedt und Vogelbeck (rod)

Am Dienstag, den 22. März 2022, kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 3 zwischen Hohnstedt und Vogelbeck, als ein 45-jähriger PKW-Fahrer aus Einbeck vor einer Lichtzeichenanlage anhalten wollte und eine 58-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf den Mercedes auffuhr. Die Einbeckerin wurde durch einen RTW zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhaus gefahren, der andere Unfallbeteiligte wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell