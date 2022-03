Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin

Einbeck (ots)

Dassel / K 529 zwischen Deitersen und Lüthorst (rod)

Am Dienstag, den 22. März 2022, kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Dassel auf der K529 aus Deitersen kommend in Fahrtrichtung Lüthorst in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Opel Corsa im Straßengraben zum Stehen kam. Dabei wurde die 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mittels RTW ins KH nach Einbeck gebracht. Der Pkw war nicht mehr nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell