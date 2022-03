POL-NOM: Fußgängerin von Pkw angefahren und leicht verletzt

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Bleichewiese, Montag, 21.03.22, 07.00 Uhr - 12.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 21.03.22, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Pkw Audi A5 einer 49-järhgen Einbeckerin. Die Einbeckerin stellten ihren Pkw am Montag, 21.03.22, gegen 07.00 Uhr auf dem Parkplatz an der Bleichewiese in Bad Gandersheim ab. Zu dieser Zeit war ...

mehr