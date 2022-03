Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug zum Nachteil einer Seniorin verhindert

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Zum Anger, Montag, 21.03.22, 10.00 Uhr EINBECK (schw) - Am Montag, 21.03.22, 10.00 Uhr ist es zu einem Betrugsversuch in Zusammenhang mit dem Erwerb von Google-Play-Karten gekommen. Danke aufmerksamer Mitarbeiter einer in Bad Gandersheim ortsansässigen Tankstelle wurde die Polizei rechtzeitig informiert, so dass ein Schadenseintritt verhindert werden konnte. Die 94-jährige Frau wurde am Montag, 21.03.22, gegen 10.00 Uhr von einer ihr unbekannten Person angerufen und mitgeteilt, dass sie 49.000,- EUR gewonnen habe. Für den Erhalt des Gewinns sollte die Dame Google-Play-Karten im Wert von 750,- EUR kaufen und die Guthabencodes in einem späteren Telefonat übermitteln. An einer in der Nähe befindlichen Tankstelle versuchte die 94-jährige die besagten Karten zu erwerben. Hier wurde sie von einem Mitarbeiter der Tankstelle auf einen möglichen Betrugsversuch aufmerksam gemacht und ihr wurden die Karten nicht verkauft. In einem späteren Telefonat mit dem vermeintlichen Betrüger war dieser über den nicht wunschgemäßen Verlauf verärgert. Der 94-jährigen Dame ist dafür jedoch ein wirtschaftlicher Schaden erspart geblieben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell