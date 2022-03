Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleinkraftrad entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Alter Steinbruch, Freitag, 18.03.22, 18.00 Uhr - Sonntag, 20.03.22, 12.00 Uhr

KREIENSEN (schw) Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von, Freitag, 18.03.22, 18.00 Uhr bis Sonntag, 20.03.22, 12.00 Uhr ein, am Alten Steinbruch in Kreiensen, abgestelltes Kleinkraftrad. Der 15-jährige Geschädigte, der aus dem Bereich Kalefeld stammt, musste sein Kraftfahrzeug am Freitag, 18.03.22, gegen 18.00 Uhr, aufgrund eines technischen Defektes im Bereich des Steinbruchs in Kreiensen abstellen. Das Kleinkraftrad wurde mittels technischer Vorrichtungen gesichert. Als dieser das Kleinkraftrad am Sonntag, 20.03.22, gegen 12.00 Uhr vom Abstellort wieder abholen wollte, stellte er fest, dass dieses nicht mehr vorhanden war. Unbekannte Täter entwendeten dieses offensichtlich vom Abstellort. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum im Bereich des Alten Steinbruchs in Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

