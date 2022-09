Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Schuppen auf einem Grundschulgelände +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einem Einbruch in einen Schuppen auf dem Schulgelände der Grundschule Deichhorst in der Kantstraße in Delmenhorst kam es im Zeitraum von Mittwoch, 21. September 2022, circa 14:30 Uhr, bis Donnerstag, 22. September 2022, circa 8:00 Uhr.

Die bislang unbekannten Täter*innen öffneten auf derzeit noch unbekannte Weise das Schloss der Schuppentür und gelangen so ins Innere des Unterstandes.

Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

