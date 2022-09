Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Sattelzug verliert Auflieger

Bekond (ots)

Am Freitag, dem 23.09.2022, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein Sattelzug die L 48 aus Richtung Thörnich in Richtung Bekond. Der Auflieger war mit Schnittholz einer Firma hiesiger Region beladen. Während der Fahrt löste sich aus bisher ungeklärter Ursache der Zapfen des Aufliegers aus der Sattelplatte der Zugmaschine. Der 41-jährige Fahrer bemerkte, dass sich der Auflieger löste und bremste ab. Dabei kollidierte der Sattelauflieger mit dem Führerhaus. Glücklicherweise durchschlug der Auflieger nicht die Wand des Führerhauses und der Fahrer bleib unverletzt. Im Anschluss rollte der Auflieger unkontrolliert über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke der linken Fahrbahnseite und wurde dort aufgefangen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet bzw. geschädigt.

Am Sattelauflieger, der Zugmaschine, dem Straßenbelag und der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 80.000 EUR geschätzt wird.

Die L 48 musste ab 20:00 Uhr für die Bergung des Fahrzeuges voll gesperrt werden. Es wurde mit einer Sperrzeit von ca. drei Stunden gerechnet. Die Bergung dauerte bei Absetzung der Pressemeldung noch an.

Im Einsatz befanden sich eine Streife der Polizeiinspektion Schweich, eine Streife der Polizeiautobahnstation Schweich, die Fa. Steil zwecks Bergung des Fahrzeuges und die Straßenmeisterei Wittlich.

