POL-PDTR: Selbstentzündung von Müll in Müllfahrzeug in Trier-Quint

Am Freitag, dem 23.09.2022, kam es gegen 12:05 Uhr in Trier-Quint im Bereich der Quinterstraße / Seifertstraße zur Selbstentzündung von mehreren gelben Säcken innerhalb eines ART Müllfahrzeugs. Nachdem es zu einem Knall und einer Rauchentwicklung im Containeraufbau des Müllfahrzeuges kam, begab sich der Führer des Fahrzeuges vorbildlich in den hinteren Bereich der Seifertstraße, sodass der Containerinhalt hier außerhalb von möglichen Gefahrenbereichen entleert und durch die Feuerwehrkräfte abgelöscht werden konnte. Die Berufsfeuerwehr Trier sowie die Freiwillige Feuerwehr Trier-Ehrang befanden sich mit zwei Löschzügen im Einsatz. Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch die PI Schweich. Die Brandursache kann nicht abschließend geklärt werden. Eine Selbstentzündung durch unsachgemäße Müllentsorgung ist allerdings naheliegend, sodass sich die Polizeiinspektion Schweich an dieser Stelle appellierend an die Bevölkerung wenden möchte. Batterien, Akkus sowie andere leichtentzündliche Stoffe sind nicht im Hausmüll / Gelben Sack zu entsorgen und können - wie in vorliegenden Fall - zu gefährlichen Selbstentzündungen führen.

