POL-UN: Werne - Radfahrerin fährt in Kreisverkehr gegen abbiegenden Pkw

Werne (ots)

Eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus Werne befuhr am Samstag, 26.03.2022 gegen 14.30 Uhr den Kreisverkehr Becklohhof/ Münsterstraße/ Burgstraße sehr weit in der Innenseite. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Werne, ließ die Radfahrerin passieren und fuhr dann ebenfalls in den Kreisverkehr, um umgehend nach rechts in die Burgstraße abzubiegen. Als sie sich im Abbiegevorgang befand, sei plötzlich die 52-jährige Fahrradfahrerin in die linke Fahrzeugseite der 20-jährigen Pkw Fahrerin gefahren, da auch die Radfahrerin an der Stelle die Absicht hatte, abzubiegen. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 entgegen.

