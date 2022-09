Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß zweier Pkw in der Ortslage Kirf-Beuren

Kirf-Beuren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Ortslage Kirf-Beuren zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg die Trierer Straße in Kirf-Beuren aus Richtung Kreuzweiler kommend in Fahrtrichtung Kirf. In einer innerörtlichen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit unter Alkoholeinfluss nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 39-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus dem Kreis Trier-Saarburg. Durch den Aufprall trugen beide Fahrzeugführer Verletzungen davon, die jedoch glücklicherweise nicht lebensbedrohlich waren. Beide Beteiligten wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Gegen den Verursacher wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Im Einsatz waren ein Notarzt aus Saarburg, zwei RTW des DRK Saarburg, die Feuerwehren Kirf und Kirf-Beuren sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Saarburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell