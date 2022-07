Polizei Hagen

POL-HA: Drogenhandel beobachtet - Ziviler Einsatztrupp findet Waffe und Cannabis bei Durchsuchung der Wohnung eines 29-Jährigen

Hagen-Altenhagen (ots)

Bereits am Dienstagmittag (05.07.2022) beobachteten Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei einen 29-jährigen Mann bei dem Handel mit Betäubungsmitteln und durchsuchten anschließend die Wohnung des Mannes. Nachdem sie, gegen 12.00 Uhr, erkannten, dass der Hagener offensichtlich Drogen an einen weiteren Mann übergab, sprachen sie ihn in der Zollstraße an und kontrollierten ihn. Bei einer Durchsuchung fanden sie in der Umhängetasche des Mannes einen mittleren dreistelligen Geldbetrag und in der Satteltasche seines Fahrrades zwei Tütchen, die mit Cannabis gefüllt waren. Weitere Ermittlungen führten die Kripo-Beamten zu der Wohnung des 29-Jährigen. Vor dieser nahmen sie sofort den für Cannabis typischen Geruch wahr. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die zuständige Richterin daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. In dieser fanden die Beamten dann neben einer PTB-Waffe weiteres Cannabis, Bargeld und sogenannte Hashcookies. Sie beschlagnahmten alle aufgefundenen Gegenstände und nahmen den 29-Jährigen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

