Polizei Hagen

POL-HA: Zerkratzte Autos und Anzeige nach häuslicher Gewalt

Hagen-Altenhagen (ots)

Mittwoch (06.07.2022) eskalierte ein Streit zwischen einer Hagenerin und ihrem Ehemann. Nach einer Trennung komme es bei jedem Aufeinandertreffen der beiden zu Konflikten, wie die Frau der Polizei schilderte. Bei dem Versuch einer Aussprache kam es Mittwochabend in Altenhagen auf einem Privatgelände zu einer weiteren Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits habe der Mann die Hagenerin geschubst. Die Frau gab an sich dann aus Angst in ihren Kia geflüchtet und die Türen verriegelt zu haben. Ihr Ehemann habe das Auto dann jedoch auf der Fahrerseite zerkratzt. Als die Beamten die Frau aufforderten die Geschehnisse noch einmal zu schildern, wichen ihre Erzählungen von der ersten Version ab. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass seine Frau Streit gesucht habe. Er hätte sich jedoch nicht provozieren lassen. Daraufhin sei sie zu seinem BMW gegangen und habe mithilfe eines Schlüssels den Kotflügel zerkratzt. Er habe sie zurückgezogen, um dies zu unterbinden. Die Hagenerin sei dann in ihr Auto gestiegen. Mit den Kratzern an ihrem Kia habe er nichts zu tun. Er könne sich jedoch vorstellen, dass seine Frau diese selbst verursachte, um ihm "eins auszuwischen". An beiden Autos waren Beschädigungen zu erkennen. Die Polizeibeamten sprachen ein Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung für die Dauer von zehn Tagen gegen den Mann aus und stellten seine Wohnungsschlüssel sicher. Eine Strafanzeige wegen den Sachbeschädigungen der Autos und wegen häuslicher Gewalt wurde gefertigt. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell