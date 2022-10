POL-HS: Werkzeuge aus mehreren Fahrzeugen gestohlen

Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen Montagnachmittag (17. Oktober), 16 Uhr, und Dienstagmorgen (18. Oktober), 09.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Parkhofstraße insgesamt drei Kellerverschläge auf. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

