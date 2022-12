Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, Fritz-Erler- Straße, Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Kamen (ots)

In der Zeit von Samstag 03.12.2022, 15:00 Uhr bis Sonntag 04.12.2022, 00:30 Uhr drangen unbekannte Täter, mittels Hebeln am rückwärtigen Badezimmerfenster, in eine Etagenwohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Wohnungsinhaber waren nicht im Hause.

Hier wurden sämtliche Räume nach Wertgegenstände durchsucht und entwendet.

Im Anschluss entfernten sich die Täter durch ein Fenster im Schlafzimmer.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02303-921-3220, oder die Einsatzleitstelle der Polizei in Unna, unter der Rufnummer 02303-921-0, entgegen. (CP)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell