Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede, Melchiorstraße, Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Holzwickede (ots)

In der Melchiorstraße in Holzwickede wurde in der Zeit von Freitag 02.12.2022, 17:30-22:10 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der/die Täter hebelten ein bodentiefes Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Hier durchwühlten sie im Erdgeschoß und im 1. Obergeschoß Schränke und Kommoden und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss entfernten sich der/die Täter unerkannt über den rückwärtigen Garten. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder die Leitstelle der Polizei Unna unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen.(CP) Die Polizei rät:

- Sichern Sie Schwachstellen an Türen/Fenstern Ihrer Wohnung/Ihres

Hauses wirksam ab

- Sorgen Sie für eine funktionierende und aufmerksame Nachbarschaft - Informieren Sie sich kostenlos bei unabhängigen polizeilichen

Fachberatern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell