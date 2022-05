Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wettterminals in Grünberg sichergestellt+Unfallfluchten+Widerstand+Diebstahl in Massage-Salon+Ohne Fahrerlaubnis unterwegs+

Gießen (ots)

Grünberg: Wettterminals und Spielautomaten nach Kontrollen sichergestellt

Am Dienstag nahmen Ordnungskräfte zwei Gaststätten und ein Wettbüro in Grünberg ins Visier. Unterstützt wurden die Ermittler der Kontrollgruppe Gießen von Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Grünberg. Zudem beteiligten sich Mitarbeiter des Landkreises Gießen und der Regierungspräsidien Gießen sowie Darmstadt.

In einem Gebäude, in dem sich zwei Sportsbars befinden, trafen die Ordnungshüter auf zwei Gäste sowie einen Angestellten. In dem einem Lokal befanden sich zwei legale Geldspielgeräte, in denen bereits Identifikationskarten steckten. Dies hat zur Folge, dass jeder Spieler an mehreren Automaten unerlaubt zeitgleich spielen konnte. Darüber hinaus fehlten an den Automaten Hinweise auf den Aufsteller. In beiden Fällen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten, die von der zuständigen Behörde geahndet werden.

In dem zweiten Lokal waren zwei von insgesamt vier Spielgeräten illegal. Die Ordnungshüter stellten diese sicher und leiteten gegen die Betreiberin ein Strafverfahren wegen illegalen Glücksspiels ein. In einem Lagerraum der Sportsbar fanden die Beamten einen weiteren illegalen Spielautomaten und stellten diesen ebenfalls sicher.

Aus einem Wettbüro mussten die Polizisten zwei nicht genehmigte Wettterminals mitnehmen. Das Regierungspräsidium Darmstadt sowie die Steuerfahndung prüfen, ob dem Betreiber die Konzession entzogen wird und ein strafrechtlicher Verstoß wegen Verdacht der Steuerhinterziehung vorliegt.

Gießen: Unfallfluchten

Auf dem Parkplatz einer Moschee in der Marburger Straße beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Audi und flüchtete anschließend. Der schwarze A6 stand dort am Mittwoch zwischen 17.30 und 19.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 200 Euro.

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz einer Pizzeria in der Harddtallee sucht die Polizei eine beteiligte Opelfahrerin. Am Mittwoch stieß die Unbekannte gegen 17.00 Uhr bei einem Ausparkmanöver gegen den Seat einer 22-Jährigen. Beide Fahrerinnen stiegen aus, unterhielten sich, stiegen in ihre Fahrzeuge und fuhren davon. Offenbar kam es nicht zu einem Personalienaustausch zwischen den Unfallbeteiligten. An dem Opel befand sich ein Gießener Kennzeichen und die Kennzeichenhalterung war auffällig pink. Wer hat die Unfälle beobachtet? Wer kann Hinweise auf dem Opel Corsa mit rosafarbener Kennzeichenhalterung geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Unfallfluchten in Holzheim und Watzenborn-Steinberg

Die Polizeistation Gießen-Süd sucht nach zwei Unfallfluchten nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Hauptstraße in Holzheim einen geparkten Mercedes. Die Polizei schätzt den Schaden an dem silberfarbenen Fahrzeug auf etwa 750 Euro.

Auf einem Parkplatz in der Straße "Neue Mitte" in Watzenborn-Steinborn beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren einen geparkten blauen Skoda. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 350 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzten. 0521437/2022, 0518218/2022

Gießen: Personalienüberprüfung eines Fahrgastes endete in Widerstand gegen Polizeibeamte

Die Personalienüberprüfung eines Fahrgastes endete am Mittwochabend am Berliner Platz in einen Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 22-jähriger Mann aus Baden-Württemberg fiel einem Busfahrer gegen 18.00 Uhr beim Zusteigen in den Bus und während der Fahrt auf. Der Fahrgast trug trotz mehrfacher Aufforderung keine Maske. Am Berliner Platz ging der Busfahrer zu ihm. Erneut zog der 22-Jährige auf Ansprache seine Maske nicht auf und wollte ein Bier trinken. Der Angestellte informierte die Polizei. Der Mann gab den Polizisten seine Personalien nicht preis. Als die Beamten seinen Rucksack durchsuchten wollten, versuchte er den Rucksack mehrfach den Beamten zu entreißen. Sie nahmen ihn daraufhin fest. Dabei sperrte er sich und versuchte sich zu befreien. In seinem Rucksack fanden die Ordnungshüter drei Messer und stellten diese sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den 22-Jährigen wieder.

Lich: Bargeld aus Salon gestohlen

Ein Unbekannter stahl am Mittwoch aus einem Massagesalon in der Braugasse Bargeld in Höhe von von mehreren Hundert Euro. Er betrat gegen 13.40 Uhr das Gebäude und schnappte sich einen Geldbeutel mit den Tageseinnahmen. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahren an und schlank. Er trug ein dunkelblaues Oberteil und ein blau-grünes Cap. Wer hat den Mann in der Braugasse gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Ein 31-jähriger Mann aus Gießen muss sich nach einer Verkehrskontrolle erneut in einem Strafverfahren verantworten. Im März erwischte eine Streife den Gießener, als er berauscht mit dem Auto unterwegs war. Sie stellten seinen Führerschein sicher. Am Mittwoch gegen 11.00 Uhr geriet der Mann in der Heuchelheimer Straße erneut in eine Verkehrskontrolle. Er konnte keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass die im März durchgeführte Sicherstellung gerichtlich bestätigt wurde und er somit keine gültige Fahrerlaubnis hat. Die Ordnungshüter leiteten ein Verfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein.

Lich: Schutzplanken beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf der Landesstraße 3481 zwischen Ober-Bessingen und Nieder-Bessingen zwei Schutzplanken. Der etwa Tausend Euro Hohe Schaden dürfte zwischen 10.00 Uhr am Freitag und 10.00 Uhr am Dienstag entstanden sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Buseck: Verletzter Rollerfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Nach einem Unfall auf der Landstraße 3126 flüchtete ein verletzter Rollerfahrer. Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug am Dienstag gegen 04.40 Uhr von Alten-Buseck nach Buseck unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang nach links von der Fahrspur abkam. Er kollidierte mit dem Bordstein des Kreisverkehrs, fiel zu Boden und rutsche noch wenige Meter weiter. Er verletzte sich nach Angaben eines Zeugen am Arm und flüchtete nach dem Unfall in Richtung Alten-Buseck. Der Fahrer ist etwa 23 Jahre alt, schlank und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze, schwarze Motorradjacke und einen weiß-schwarzen Helm. Sein Roller ist schwarz und hat frische Unfallschäden vermutlich auf der rechten Seite. Wer kann Angaben zu Identität des verletzten Rollerfahrers machen? Wer kann Hinweise auf einen frisch beschädigten schwarzen Roller geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-37555 zu melden.

Reiskirchen: schwarzer PKW nach Unfall in Ettingshausen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Rathausstraße in Ettingshausen nach einem dunklen PKW. Am Dienstag gegen 15.20 Uhr war ein 16-Jähriger Kradfahrer auf der Rathausstraße unterwegs und fuhr hinter einem dunklen PKW. Als der Autofahrer in Höhe der Hausnummer 13 offenbar zunächst nach rechts abbiegen wollte, fuhr der Kradfahrer links vorbei. Plötzlich scherrte der Unbekannte wieder nach links, der Kradfahrer wich auf die Gegenfahrbahn aus und stieß gegen einen geparkten Seat. Dabei verletzte sich der Kradfahrer leicht am Bein. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell