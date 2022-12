POL-UN: Unna - PKW Diebstahl aufgeklärt - entwendetes Fahrzeug wurde in Görlitz angetroffen

Schwerte (ots) - Am Donnerstagnachmittag (01.12.2022) fuhr gegen 16.10 Uhr ein 40-jähriger PKW Fahrer auf der Sonnenstraße in Richtung Hörder Straße. An einer Fahrbahnverengung in Höhe der Hausnummer 2 hielt er an, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. In diesem Moment fuhr ein nachfolgender dunkler PKW ...

mehr