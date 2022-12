Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - versuchter Straßenraub - Täter setzten Pfefferspray ein

Unna (ots)

Zwei unbekannte Täter sprühten am Donnerstagmorgen (01.12.2022) einem 47-jährigen Unnaer vor einem Wohnhaus an der Carl-Zuckmayer-Straße Reizgas in die Augen und zerrten am Rucksack des Mannes.

Als der Geschädigte sich gegen 7 Uhr gerade in Höhe Hausnummer 26 befand, traten die Täter von hinten an ihn heran, setzten das Pfefferspray ein und versuchten dem 47-Jährigen seinen Rucksack zu entreißen. Es kam zu einem Gerangel, wobei der Geschädigte zu Boden fiel.

Da er seinen Rucksack immer noch festhielt, traten die Täter den Mann. Er schrie zudem mehrfach um Hilfe, so dass die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

Der Geschädigte wurde bei dem versuchten Raub leicht verletzt. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Wer hat am Donnerstagmorgen Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell