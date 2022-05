Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: "(...) Erst stehen, dann sehen und wenn nichts kommt, darf man rübergehen!": Puppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg sensibilisiert Vorschulkinder zu Sicherheit im Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Lüneburg (ots)

Die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg empfängt im Zeitraum vom 9. bis 19. Mai 2022 an insgesamt 15 Terminen rund 1000 Vorschulkinder aus Kindertagesstätten und Kindergärten der Stadt und des Landkreises Lüneburg zu dem beliebten Theaterstück "Das Rätsel der gelben Füße".

Zusätzlich zur Lösung des spannenden Rätsels und jeder Menge lustiger Figuren, wie Frieda der Maus, dem schläfrigen Hund Herrn Meyer und natürlich Matze dem Zebra, vermittelt das Theaterstück den zukünftigen Schulkindern wichtige Grundregeln und sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Neben Spiel und Spaß bekommen die Kinder so Gelegenheit, sich auf den künftigen Weg zur Schule vorzubereiten.

Auch dem Lüneburger Polizeipräsident Thomas Ring liegt die Sicherheit der kleinen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sehr am Herzen. Daher besuchte er am heutigen Tage die ca. 45-minütige Aufführung des Theaterstückes, um die Kinder bei der Erprobung von wichtigen Verkehrsregeln zu unterstützen. "Unsere polizeiliche Arbeit im Bereich der Prävention ist elementar für das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger, besonders für die Kleinsten von ihnen. Daher freue ich mich sehr, dass wir endlich wieder die Gelegenheit haben, Theaterstücke unserer Präventionspuppenbühne in Präsenz durchzuführen.", so Thomas Ring.

Die Veranstaltungsreihe ist ein gemeinsames Projekt der Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg und der Verkehrssicherheitsberatung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen. Darüber hinaus stehen die Kolleginnen und Kollegen sowohl vor als auch nach dem Stück für Fragen rund um das Thema Verkehrssicherheit von Kindern und Eltern zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell