POL-UN: Unna, Westhemmerder Dorfstraße, Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Unna (ots)

Am Freitag den 02.12.2022 kam es in Unna, im Ortsteil Stockum, zu einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 21 jähriger Pkw- Führer aus Menden befuhr die Westhemmerder Dorfstraße in Fahrtrichtung Süden. Gleichzeitig befuhr ein unbekanntes helles Fahrzeug, ähnlich eines Lkw Sprinter, die Westhemmerder Dorfstraße in nördliche Richtung. Das unbekannte Fahrzeug sei zur Fahrbahnmitte gefahren, so dass der 21 jährige Mendener nach rechts ausgewichen sei und im Anschluss von der Fahrbahn abgekommen ist. Hierbei ist das rechte Hinterrad geplatzt. Der Unfallbeteiligte Fahrer des hellen Fahrzeugs setzte seine Fahrt unvermindert fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 21 Jährige Pkw Fahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen und musste mit einem eingesetzten Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei Unna unter Tel: 02303-921-3120 oder bei der Polizei Leitstelle Unna unter der Rufnummer 02303-921-0 (CP)

