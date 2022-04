POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Berufsinformationsveranstaltung

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 06.04.2022 gegen 07:00 Uhr wurde eine 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße in Wachenheim verletzt. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Rover Defender die Burgstraße von der Waldstraße kommend in Fahrtrichtung Am Hauenstein. An der Kreuzung Burgstraße / Schlossgasse missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der ...

