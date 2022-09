POL-HAM: 11-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 15. September, 19 Uhr, und Mittwoch, 21. September, 18.30 Uhr, in eine Wohnung am Alten Uentroper Weg ein. Vermutlich verschafften sie sich über den Balkon Zugang zur Wohnung. Alle Räume wurden durchsucht. Zum Diebesgut kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw) ...

