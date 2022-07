Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag in Tauberbischofsheim. Ein 65-Jähriger war gegen16.30 Uhr mit seinem Renault auf der Wertheimer Straße unterwegs. Der Mann sah vermutlich zu spät, dass ein vor ihm fahrender VW kurz vor der Tauberkreuzung abbremste, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurden der 53-Jährige Fahrer und dessen beide Mitfahrer leicht verletzt.

Lauda-Königshofen: PKW verkratzt

Mir einem spitzen Gegenstand beschädigte ein Unbekannter zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Donnerstag, 11.45 Uhr, einen PKW in Lauda-Königshofen. Der betroffene Opel war im genannten Zeitraum in der Straße "Am Wörth", auf dem Parkplatz gegenüber eines Fußballvereins, abgestellt. Als die Besitzerin des Autos zu diesem zurückkehrte, bemerkte sie, dass die gesamte Fahrerseite und der hintere linke Teil des Kofferraumdeckels verkratzt wurde. Der verursachte Sachschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 in Verbindung zu setzen.

A81/Großrinderfeld: Gefahrguteinsatz auf der Autobahnraststätte

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstagmorgen zu einem Gefahrguteinsatz wegen auslaufenden, ätzenden Flüssigkeit bei Tauberbischofsheim aus. Ein 62-Jähriger befuhr gegen 8.15 Uhr die A81 auf dem rechten Fahrtstreifen aus Richtung Würzburg kommend. Zwischen der Anschlussstelle Gerchsheim und dem Rastplatz "Ob der Tauber", kurz vor Beginn der dortigen Dauerbaustelle, wo eine Fahrstreifenreduzierung auf die rechten Fahrspur besteht, zog ein Sattelzug mit polnischem Kennzeichen direkt vor das Fahrzeug des LKW-Lenkers. Dadurch leitete dessen Bremsassistent eine Gefahrenbremsung ein. Offenbar wurde durch die Vollbremsung ein Teil der Ladung beschädigt, sodass Flüssigkeit aus Kanistern tropfte. Der 62-Jähriger fuhr daraufhin auf einen Parkplatz und machte die Autobahnmeisterei auf sich aufmerksam, welche dann Feuerwehr und Polizei alarmierte. Mehrere Feuerwehren rückten mit insgesamt 60 Einsatzkräften an und stellten fest, dass mehrere auf dem LKW geladene Kanister beschädigt wurden. Die Kanister, welcher mit einer umweltgefärdenden und ätzenden Flüssigkeit befüllt waren, wurden abgeladen. Die Feuerwehr streute die betroffenen Stellen ab. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall auf der Autobahn beobachtet haben und Hinweise auf den polnischen Sattelzug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, Telefon 09341 60040, zu melden.

