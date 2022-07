Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Graffiti an Gartenmauer - Zeugen gesucht

Mit roter Farbe haben Unbekannte eine Gartenmauer in Beilstein beschmiert. Die Täter besprühten im Zeitraum zwischen oder: zwischen Montag, 0.00 Uhr und 4.15 Uhr am Dienstagmorgen, die Mauer auf einem Grundstück in der Rieslingstraße und bewarfen das Haus mit Farbbeuteln. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Nummer 07134 9920 zu melden.

Heilbronn: Porsche kollidiert mit Mercedes - Zeugen gesucht

Bei einem Überholmanöver kollidierten am Montagabend ein Porsche und ein Mercedes in Heilbronn-Klingenberg. Weil Gegenverkehr kam, scherte der 53-jährige Porschefahrer auf seine Fahrbahn in der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Nordheim ein. Hier touchierte er den in gleicher Richtung fahrenden Mercedes eines 29-Jährigen und verlor wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche überfuhr den Bordstein und schleifte an einer angrenzenden Mauer entlang. Der Mercedes kollidierte mit dem Bordstein und wurde ebenfalls beschädigt. Die Fahrer und die beiden Mitfahrer des Porsche blieben bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Zeugenangaben zufolge haben sowohl der Mercedes als auch der Porsche bei dem Überholmanöver stark beschleunigt. Die Verkehrspolizei Weinsberg ermittelt wegen dem Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die beiden Fahrzeuge und die Führerscheine der Fahrer wurden beschlagnahmt. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

Talheim: Auto überschlagen - Fahrer verletzt

In einer Kurve der Bundesstraße 27 verlor ein 25-Jährige in der Nacht auf Dienstag die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Mann war mit seinem Mercedes gegen Mitternacht von Talheim in Richtung Lauffen unterwegs, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich der Mercedes und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Der 25-Jährige wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Mercedes wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Ein aufmerksamer Angestellter des Gemeindevollzugsdienstes der Stadt Heilbronn ertappte am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen Mann in der Heilbronner Innenstadt dabei, wie dieser sich vor einer Frau entblößte und an seinem Glied manipulierte. Der Mitarbeiter des Ordnungsdienstes hielt den 41-Jährigen fest bis eine Streife eintraf. Bei den weiteren Maßnahmen wurde bekannt, dass der 41-Jährige gesucht wurde. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Heilbronn: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in ein Schulgebäude in Heilbronn-Sontheim eingebrochen. Vermutlich über ein Fenster sind die Täter in die Schule in der Max-von-Laue-Straße gelangt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und des entwendeten Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Ob ein Tatzusammenhang zu einem Aufbruch eines Verkaufsstands in der Staufenbergstraße in der Nacht auf Sonntag besteht, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Heilbronn bittet Zeugen, welche die Taten beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag und Montag haben Unbekannte aus einem Baucontainer in Heilbronn Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Auch ein Zaun um das Baustellengelände in der Ferdinand-Braun-Straße hielt die Täter nicht davon ab sich an dem Container zu schaffen zu machen. Was entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von etwa 5.000 Euro hat eine unbekannte Person am Montagabend in Heilbronn verursacht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der oder die Unbekannte zwischen 18.15 Uhr und 20 Uhr mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen in der Landwehrstraße geparkten Porsche. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

A6/Weinsberg: Auffahrunfall mit drei Sattelzügen - ein Verletzter

Eine verletzte Person und etwa 60.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Kreuz Weinsberg. Der Fahrer eines Volvo-Sattelzuges musste sein Fahrzeug gegen 9 Uhr aufgrund eines Stauendes abbremsen. Der hinter dem Volvo fahrende Sattelzuglenker bremste ebenfalls ab. Der Fahrer eines weiteren Sattelzugs erkannte das Stauende wohl zu spät und fuhr auf den Laster vor ihm auf, der wiederum auf den Volvo geschoben wurde. Durch den Unfall wurde der Fahrer des dritten Sattelzuges verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die A6 in Richtung Heilbronn kurzzeitig voll gesperrt. Der linke Fahrstreifen konnte wenig später wieder freigegeben werden. Der rechte Fahrtstreifen bleibt bis zum Abschluss der Maßnahmen gesperrt.

