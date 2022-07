POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Forchtenberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Sachschaden von rund 1.000 Euro bleibt der Besitzer eines Mitsubishi Space Star sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Mittwoch 6. Juli, gegen 9.50 Uhr, gegen den Wagen gefahren ist. Der Minivan war auf dem Parkplatz gegenüber einer Apotheke in der Straße Am Bahnhof in Forchtenberg geparkt. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass ein Mann beim Ausparken oder Rangieren gegen das Auto gefahren ist und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hat, ohne den Geschädigten zu verständigen oder die Polizei zu rufen. Marke und Typ des Verursacherfahrzeugs sind nicht bekannt. Wer den Unfall gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 09340 9400 beim Polizeirevier Künzelsau melden.

Kupferzell: 29.000 Euro Schaden bei Unfall

Zwischen Mangoldsall und Neufels prallte eine Audi-Fahrerin am Montagvormittag mit ihrem Fahrzeug gegen einen LKW eines 45-Jährigen. Auf der Kreisstraße 2386 kam die 36-Jährige beim Passieren des entgegenkommenden LKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verlor sie wohl die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das ausbrach. Sie kam zurück auf die Fahrbahn und stieß gegen die Hinterachse des Lasters. Der Audi rutschte noch etwa 30 Meter weiter, bis er in einem Weizenfeld zum stehen kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der entsandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 29.000 Euro.

